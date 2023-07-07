Фонд агрострахования Азербайджана в 2022 году увеличил активы почти на 36%, прибыль составила около 2,6 млн манатов

Чистая прибыль Фонда аграрного страхования Азербайджана за 2022 год составила 2 млн 586,267 тыс. манатов против убытка за 2021 год в размере 1 млн 308,353 тыс. манатов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на аудированный финансовый отчет Фонда.

Согласно финотчетности, чистые страховые сборы Фонда в 2022 году составили 10 млн 493,851 тыс. манатов (рост на 35,7%).

После вычета различных расходов доход от страховой деятельности по итогам 2022 года составил 5 млн 732,896 тыс. манатов (рост в 9,5 раза).

Операционные расходы Фонда составили 2 млн 79,959 тыс. манатов (рост на 37,3%).

Объем доналоговой прибыли составил 3 млн 322,649 тыс. манатов против убытков в 1 млн 133,118 тыс. манатов за 2021 год. Сумма налога на прибыль составила 736,382 тыс. манатов (рост в 4,2 раза).

Активы Фонда в 2022 году увеличились на 35,5%, достигнув 22 млн 94,771 тыс. манатов.

В структуре активов основную долю занимают денежные средства и их эквиваленты - 7 млн 198,935 (рост в 2,8 раза), банковские вклады - 5 млн 208,242 тыс. манатов (рост на 1,7%).

Обязательства Фонда в 2022 году выросли на 31,8%, до 13 млн 275,248 тыс. манатов.

При этом резерв незаработанных премий в прошлом году сократился на 22,8%, составив 6 млн 687,878 тыс. манатов.

Капитал Фонда по итогам 2022 года увеличился на 41,5%, до 8 млн 819,523 тыс. манатов, уставный капитал - 9 млн (без изменений).

Государственный фонд аграрного страхования Азербайджана начало свою деятельность во II-ом полугодии 2020 года.

Х.Насирзаде