Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7961 RUR   0.0182 GBR   2.0629 TRY   0.06

Цена на нефть

01.11 $/bbl +/- WTI 80.44 -0.58 Brent 84.63 -0.39

Дальнее зарубежье 02.11.2023 16:38

Бахрейн отзывает посла из Тель-Авива и прекращает экономическое сотрудничество с Израилем

Власти Бахрейна приняли решение отозвать своего посла в Израиле, сообщают в четверг арабские СМИ.

Кроме того, отмечается, что королевство прекращает все экономические связи с Израилем.

В парламенте Бахрейна указали, что пошли на этот шаг в знак поддержки "законных прав палестинского народа".

Кроме того, по данным арабских СМИ, посол Израиля в Манаме в свою очередь уже покинул территорию Бахрейна.

Накануне Иордания отозвала своего посла в Тель-Авиве. Глава МИД Айман Сафади заявил, что "это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису".

Ранее также Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение ХАМАС, совершенное 7 октября. Чили и Колумбия отозвали послов для консультаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАХРЕЙН, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


Похожие новости


Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения - Трамп Бахрейн откроет свое воздушное пространство для рейсов между Израилем и ОАЭ В парламенте Бахрейна один из депутатов сжег флаг Израиля в знак поддержки палестинцев в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az