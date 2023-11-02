Центробанк Азербайджана и SWIFT обсудили перспективы развития сотрудничества

Представители Центробанка Азербайджана в четверг провели встречу с главой организации SWIFT по России, Кавказу и Центральной Азии Матье Де Хеерингом, находившимся с визитом в стране.

“На встрече состоялся обмен идеями в направлении развития отношений сотрудничества между финансовыми учреждениями, действующими в Азербайджане, с организацией SWIFT, включая расширение сферы инновационных платежных услуг в стране и внедрение новых платежных решений”, - отмечается в информации ЦБА, передает “Интерфакс-Азербайджан”.





Стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между ЦБ и SWIFT.





Х.Насирзаде