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Макроэкономика 02.11.2023 19:22

Центробанк Азербайджана и SWIFT обсудили перспективы развития сотрудничества

Представители Центробанка Азербайджана в четверг провели встречу с главой организации SWIFT по России, Кавказу и Центральной Азии Матье Де Хеерингом, находившимся с визитом в стране.

“На встрече состоялся обмен идеями в направлении развития отношений сотрудничества между финансовыми учреждениями, действующими в Азербайджане, с организацией SWIFT, включая расширение сферы инновационных платежных услуг в стране и внедрение новых платежных решений”, - отмечается в информации ЦБА, передает “Интерфакс-Азербайджан”.


Стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества между ЦБ и SWIFT.


Х.Насирзаде


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Тэги: ЦБА, SWIFT, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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