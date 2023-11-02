ЦАХАЛ окружает город Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) берет в кольцо город Газа, действуя сразу с нескольких направлений, заявил в четверг начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви.
"Войска находятся в сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его, усиливают наземное наступление", - приводит The Times of Israel его слова во время визита на базу ВВС.
Он отметил, что военнослужащим приходится вести ближний бой в городской застройке, им помогают "огнем с воздуха и с моря". Генерал-лейтенант также привел данные по потерям ЦАХАЛ - 18 погибших в ходе наземной операции.
По его словам, ВВС Израиля задействовали менее половины потенциала при ударах по Газе, однако этот вид войск готов действовать и на других фронтах.
По данных западных СМИ, члены группировки ХАМАС оказывают ожесточенное сопротивление израильским военным, наступающим на Газу, используют туннели, чтобы появиться на поверхности, обстрелять танки ЦАХАЛ, а затем скрыться под землей. В свою очередь ЦАХАЛ иногда применяет танки и бульдозеры для сноса строений, стоящих на их пути.
Представители военного крыла ХАМАС "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" ранее сообщали, что атаковали, по меньшей мере, два израильских танка и бульдозеры в северо-западном районе сектора Газа. До этого телеканал "Аль-Джазира" передавал сведения об ожесточенных столкновениях между палестинскими отрядами и израильскими силами на северо-западе города Газа.
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным, ее жертвами в секторе Газа стали свыше 9 тыс. человек, 32 тыс. человек получили ранения.
В четверг из сектора Газа продолжился пуск ракет - в сторону аэропорта Тель-Авива, города Беэр-Шева и киббуца Хацерим; сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля и в его центральной части. Вместе с тем ЦАХАЛ и ливанское шиитское движение "Хезболла" продолжили обмен ударами. Также в ХАМАС в четверг вечером объявили, что выпустили из Ливана 12 реактивных снарядов по Израилю - по району Кирьят-Шмона.
В "Хезболле" также заявили, что сбили израильский беспилотник, летевший над территорией южного Ливана. Однако в ЦАХАЛ заявили, что БПЛА повреждений не получил, а израильские военные атаковали площадку, с который выпустили зенитную ракету. Также в "Хезболле" сообщали, что успешно использовали два начиненных взрывчаткой беспилотника против командного поста ЦАХАЛ возле ливанско-израильской границы.
Также в четверг власти Бахрейна приняли решение отозвать своего посла в Израиле. Помимо того, королевство прекращает все экономические связи с Израилем. В МИД Израиля заявили, что не получали каких-либо уведомлений из Манамы об отзыве посла.
Накануне Иордания тоже отозвала своего посла в Тель-Авиве. В свою очередь Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за непропорционального, по ее мнению, ответа израильской армии на нападение ХАМАС. Чили и Колумбия отозвали послов для консультаций.
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