Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8065 RUR   0.0183 GBR   2.0741 TRY   0.0599

Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 82.46 +2.02 Brent 86.85 +2.22

03.11.2023 11:24

Yelo Bank предлагает кредит под 9,9% годовых


Вам срочно нужен кредит, и вы не знаете, откуда его взять? Имейте в виду, что в Yelo Bank доступны кредиты от 10! Получите кредит наличными до 50 000 манатов всего под 9,9% годовых и легко оплачивайте кредит с доступным ежемесячным графиком на срок до 59 месяцев. 

Путешественники, те, кто хочет отремонтировать дом, менять автомобиль или просто фанаты современных технологий - вы можете воплотить все ваши планы, воспользовавшись этим кредитом. Преимущества кредита не ограничиваются этим. Yelo Bank предоставляет возможность заказать кредит онлайн, чтобы сэкономить свое время. Вы можете отправить заявку, посетив ближайший филиал Yelo или посетив веб-сайт Yelo App, yelo.az, а также связавшись с официальными аккаунтами банка в социальных сетях. Выбор за вами. 

Обратите внимание, что срок действия акции ограничен. Не упустите этот уникальный шанс, пока не поздно: bit.ly/onlnkrdt

Вас интересует онлайн кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az