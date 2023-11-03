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Макроэкономика 03.11.2023 15:36

Капвложения в экономику Азербайджана в 2024г превысят 20 млрд манатов

Номинальный объем капитальных вложений в основной капитал в Азербайджане на 2024 год прогнозируется на уровне 20 млрд 400,5 млн манатов, реальный рост составит 1%.

Такая оценка указана в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно данным палаты, по итогам 2023 года номинальный объем капвложений в экономику составит 19 млрд 821,6 млн манатов, реальный рост по сравнению с 2022 годом составит 7,7%.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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