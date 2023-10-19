Капвложения в ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2027г увеличатся до $10 млрд – прогноз

Правительство Азербайджана прогнозирует рост в 2023 году инвестиций в основной капитал на 7,7%.

«Согласно прогнозам, в 2024-2027гг среднегодовой рост инвестиций в основной капитал составит 1,6%», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

По прогнозам, в среднесрочный период рост капвложений будет обеспечен за счет ненефтегазового сектора. «В частности, прогнозируется, что в 2027 году инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе составят 16,9 млрд манатов (почти $10 млрд) против 13,4 млрд манатов по итогам 2023 года», - подчеркнули в Минфине.

В ведомстве указали, что в ближайшие годы будет иметь место спад капвложений в нефтегазовый сектор.

Р.Ахмедов