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Макроэкономика 19.10.2023 16:11

Капвложения в ненефтегазовый сектор Азербайджана в 2027г увеличатся до $10 млрд – прогноз

Правительство Азербайджана прогнозирует рост в 2023 году инвестиций в основной капитал на 7,7%.

«Согласно прогнозам, в 2024-2027гг среднегодовой рост инвестиций в основной капитал составит 1,6%», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

По прогнозам, в среднесрочный период рост капвложений будет обеспечен за счет ненефтегазового сектора. «В частности, прогнозируется, что в 2027 году инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе составят 16,9 млрд манатов (почти $10 млрд) против 13,4 млрд манатов по итогам 2023 года», - подчеркнули в Минфине.

В ведомстве указали, что в ближайшие годы будет иметь место спад капвложений в нефтегазовый сектор.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ


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