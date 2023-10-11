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Макроэкономика 11.10.2023 16:47

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-сентябре выросли на 21%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составили 12 млрд 728,9 млн манатов, что на 21,3% больше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 18,1%, в ненефтегазовый - на 23,2%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 7 млрд 482 млн манатов (58,8% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 4 млрд 607,8 млн манатов (36,2% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 639,1 млн манатов (5% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-сентябре объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 2 млрд 889,2 млн манатов (22,7% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 9 млрд 839,7 млн манатов (77,3% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 73% или 9 млрд 293,3 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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