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Макроэкономика 13.02.2024 13:00

Капвложения в экономику Азербайджана в январе выросли на 37%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе 2024 года составили 1 млрд 533 млн манатов, что на 37,4% больше показателя января 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 44,5%, в ненефтегазовый - на 34,1%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 707,3 млн манатов (45,5% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 782,6 млн манатов (50,4% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 63,1 млн манатов (4,1% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 248,7 млн манатов (17,3% всех инвестиций), внутренних - 1 млрд 284,3 млн манатов (82,7% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 75,2% или 1 млрд 167,7 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.

В 2023 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 9,8%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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