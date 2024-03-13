Капвложения в экономику Азербайджана в январе-феврале выросли на 15,5%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составили 2 млрд 638,1 млн манатов, что на 15,5% больше показателя января-февраля 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 12,5%, в ненефтегазовый - на 17,1%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 1 млрд 439,7 млн манатов (54,6% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 64,7 млн манатов (40,3% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 133,7 млн манатов (5,1% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-феврале объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 516,8 млн манатов (19,6% всех инвестиций), внутренних - 2 млрд 121,3 млн манатов (80,4% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 72,8% или 1 млрд 921,3 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.

В 2023 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 9,8%.

Б.Рустамбеков