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Макроэкономика 16.01.2024 12:51

Капвложения в экономику Азербайджана в 2023г выросли почти на 10%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2023 году составили 20 млрд 296,6 млн манатов, что на 9,8% больше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 10,9%, в ненефтегазовый - на 9,3%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 12 млрд 485,2 млн манатов (61,5% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 6 млрд 840 млн манатов (33,7% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 971,4 млн манатов (4,8% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В 2023 году объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 3 млрд 885,1 млн манатов (19,1% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 16 млрд 411,5 млн манатов (80,9% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 71,1% или 14 млрд 559,6 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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