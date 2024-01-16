Капвложения в экономику Азербайджана в 2023г выросли почти на 10%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2023 году составили 20 млрд 296,6 млн манатов, что на 9,8% больше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 10,9%, в ненефтегазовый - на 9,3%, отметили в ведомстве.
Из общего объема капвложений 12 млрд 485,2 млн манатов (61,5% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 6 млрд 840 млн манатов (33,7% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 971,4 млн манатов (4,8% всех инвестиций) - на строительство жилья.
В 2023 году объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 3 млрд 885,1 млн манатов (19,1% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 16 млрд 411,5 млн манатов (80,9% всех инвестиций).
Из общего объема капвложений 71,1% или 14 млрд 559,6 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.
В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.
Р.Ахмедов
В Карабахе и В.Зангезуре с ноября 2020г очищено от мин и боеприпасов более 118 тыс. га – глава ANAMA
Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном
Подразделения коммандос ВС Азербайджана на учениях захватили членов группировки условного противника
Центры занятости в Азербайджане в 2023г обеспечили работой 118 тыс. человек - замминистра
Минздрав презентовал проект «Цифровизация фармацевтического сектора в рамках трансформации системы здравоохранения»
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Грузия придерживается концепции единого Китая - Гарибашвили
Жапаров пообещал не допустить четвертую революцию в Кыргызстане
Пашинян считаeт перспективным строительство в стране малых модульных реакторов
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы