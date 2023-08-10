Капвложения в экономику Азербайджана в январе-июле выросли на 21%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-июле 2023 года составили 9 млрд 114,9 млн манатов, что на 20,8% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 15%, в ненефтегазовый - на 24,3%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 5 млрд 45 млн манатов (55,3% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 3 млрд 600,5 млн манатов (39,5% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 469,4 млн манатов (5,2% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-июле объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 2 млрд 237,4 млн манатов (24,5% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 6 млрд 877,5 млн манатов (75,5% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 73,3% или 6 млрд 679 млн манатов в отчетный период направлено на строительно-монтажные работы.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

Б.Рустамбеков