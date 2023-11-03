Израиль начал депортировать в Газу палестинских рабочих

Израильские власти начали депортировать в сектор Газа тысячи палестинских рабочих, которые находились в Израиле и на оккупированном Западном берегу реки Иордан с начала обострения конфликта 7 октября, сообщили в пятницу израильские СМИ.

Согласно решению, принятому накануне военно-политическим кабинетом, Израиль прекращает все контакты с сектором Газа, палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, которые находились в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу, отмечают израильские СМИ.

Кроме того, правительство решило вычесть из фондов для финансирования Палестинской национальной администрации все средства, предназначенные для сектора Газа.

После начала войны Израиль отказал в разрешениях на работу палестинцам, находившимся в стране легально, и тысячи из них содержались в пенитенциарных учреждениях на Западном берегу реки Иордан.

Большинство палестинцев из Газы заняты на неквалифицированных работах в таких секторах как сельское хозяйство и строительство, отмечают израильские СМИ.

По состоянию на 2023 год, в Израиле работало легально около 150 тыс. палестинцев.