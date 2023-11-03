Власти Азербайджана ожидают в 2024г дивиденды от ABB в 150 млн манатов

Правительство Азербайджана прогнозирует получение в 2024 году в госбюджет дивидендов от ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейшего банка страны, в размере 150 млн манатов.

Согласно заключению Счетной палаты по проекту госбюджета на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в 2022 году поступления в госбюджет в виде дивидендов от ABB составили 120,5 млн манатов.

«Прогноз по дивидендным платежам от ABB на 2023 год составлял 100 млн манатов, тогда как банк фактически выплатил 150,9 млн манатов. На 2024 год прогноз по дивидендным платежам в госбюджет от ABB составляет 150 млн манатов», - подчеркивает Палата.

Ранее сообщалось, что ABB завершил 9 месяцев 2023 года с чистой прибылью в размере 250 млн 865,6 тыс. манатов (рост на 19,5% по сравнению с 9 месяцами 2022 года - ИФ).

ABB в 2022 году направил 125 млн манатов ($73,5 млн) на выплату дивидендов (по итогам деятельности в 2021г – ИФ), в 2023 году – 156,6 млн манатов ($92,1 млн) по итогам 2022 года.

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Доля правительства в капитале банка составляет 96,37%, в том числе Минфина - 92,56%. Акционерами банка являются 17 юридических лиц и 1780 физических лиц.

А.Азизов