Ford, GM и Stellantis выплатят бастовавшим сотрудникам по $100 за день их участия в акции UAW

Ford Motor Co., General Motors Co. (GM) и Stellantis NV заплатят бастовавшим сотрудникам в среднем чуть более чем по $100 за каждый день их участия в забастовке, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, такое условие предусмотрено соглашениями автопроизводителей с профсоюзом работников автомобильной отрасли (United Auto Workers, UAW), заключенными в прошлом месяце.

Это необычный шаг в истории переговоров профсоюза с автомобильными компаниями, отмечает WSJ.

Бастовавшие сотрудники также получали по $500 в неделю от UAW из собственного фонда профсоюза.

В общей сложности в забастовке приняли участие более 45 тыс. работников предприятий Ford, GM и Stellantis.

Акция профсоюза началась 15 сентября на заводах сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась предприятия Ford в Мичигане, GM в Миссури и Stellantis в Огайо. Затем она была расширена на распределительные центры и другие заводы.

Сотрудники-члены профсоюза, временно уволенные автопроизводителями из-за забастовки, также получат компенсацию от компаний, отмечают источники.

Соглашения, заключенные профсоюзом с Ford, GM и Stellantis, предусматривают повышение зарплат работников в среднем на 25% в течение четырехлетнего срока контракта, а также улучшение ряда других условий.

Президент UAW Шон Фейн заявил в четверг о намерении привлечь в профсоюз сотрудников зарубежных автопроизводителей, таких, например, как Toyota Motor.

Днем ранее Toyota сообщила о повышении на 9% зарплат сотрудников американских заводов.