Создание палестинского государства - единственный путь к безопасности Израиля - Блинкен

Принцип "два государства для двух народов" является единственным способом обеспечить безопасность Израилю и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Возможно, лучший путь, даже, я бы сказал, единственный путь, - это решение создать два государства для двух народов. Это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность для еврейского и демократического Израиля, а также единственный способ для палестинцев реализовать их законные чаяния - создать собственное государство", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.
Он добавил, что США продолжают обсуждать с партнерами в регионе и за его пределами вопрос о том, "что же последует за тем, как только ХАМАС будет повержен".
Накануне глава генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герцль Халеви заявил, что израильтяне завершили окружение города Газы.
По данным западных СМИ, группировка ХАМАС оказывает ожесточенное сопротивление израильским военным, наступающим на Газу, использует туннели, чтобы появиться на поверхности, обстрелять танки ЦАХАЛ, а затем скрыться под землей. В свою очередь ЦАХАЛ иногда применяет танки и бульдозеры для сноса строений, стоящих на их пути.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС для того, чтобы получить время, необходимое для освобождения заложников.
"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключенных", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе (штат Миннесота).
7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным, ее жертвами в секторе Газа стали свыше 9 тыс. человек, 32 тыс. человек получили ранения.
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