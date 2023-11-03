Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8065 RUR   0.0183 GBR   2.0741 TRY   0.0599

Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 82.46 +2.02 Brent 86.85 +2.22

Дальнее зарубежье 03.11.2023 19:01

Создание палестинского государства - единственный путь к безопасности Израиля - Блинкен

Принцип "два государства для двух народов" является единственным способом обеспечить безопасность Израилю и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Возможно, лучший путь, даже, я бы сказал, единственный путь, - это решение создать два государства для двух народов. Это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность для еврейского и демократического Израиля, а также единственный способ для палестинцев реализовать их законные чаяния - создать собственное государство", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Он добавил, что США продолжают обсуждать с партнерами в регионе и за его пределами вопрос о том, "что же последует за тем, как только ХАМАС будет повержен".

Накануне глава генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герцль Халеви заявил, что израильтяне завершили окружение города Газы.

По данным западных СМИ, группировка ХАМАС оказывает ожесточенное сопротивление израильским военным, наступающим на Газу, использует туннели, чтобы появиться на поверхности, обстрелять танки ЦАХАЛ, а затем скрыться под землей. В свою очередь ЦАХАЛ иногда применяет танки и бульдозеры для сноса строений, стоящих на их пути.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС для того, чтобы получить время, необходимое для освобождения заложников.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключенных", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе (штат Миннесота).

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. По последним данным, ее жертвами в секторе Газа стали свыше 9 тыс. человек, 32 тыс. человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Блинкен во время визита в Израиль призовет Тель-Авив согласиться на гуманитарные паузы в боевых действиях с ХАМАС Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле Блинкен посетит Израиль в пятницу Законопроект о помощи США Израилю на $14 млрд обнародован палатой представителей США не намерены отправлять военных в Израиль или сектор Газа Ограниченная наземная операция Израиля в Газе соответствуют американским рекомендациям Спикер Палаты представителей США предполагает, что запрос о помощи Израилю рассмотрят на следующей неделе Спикер палаты представителей США подтвердил премьеру Израиля всестороннюю поддержку Губернатор Флориды отправил Израилю дроны, оружие, боеприпасы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az