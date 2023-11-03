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Минск заявил протест Варшаве по факту нарушения воздушной границы

Временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховски был вызван в пятницу в МИД Беларуси, где ему был вручен протест в связи с очередным фактом нарушения Польшей госграницы Беларуси.

"Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах Республики Польша Мартин Войцеховский. Ему заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 г. государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", - сообщили в МИД Белоруссии.

Там потребовали проведения тщательного расследования данного инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем, а также указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИД, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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