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Внешняя политика 28.11.2023 09:25

Баку и Минск готовят дорожную карту развития сотрудничества

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник принял посла Азербайджана Ульви Бахшалиева по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, стороны обсудили состояние и перспективы отношений Баку и Минска, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что особый акцент был сделан на вопросах подготовки Дорожной карты развития сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.

Алейник поблагодарил Бахшалиева за личный вклад в развитие белорусско-азербайджанских отношений, усилия по активизации политического диалога и расширению торгово-экономических связей, добавили в МИД Беларуси.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, БЕЛАРУСЬ, ПОСОЛ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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