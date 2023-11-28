Баку и Минск готовят дорожную карту развития сотрудничества

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник принял посла Азербайджана Ульви Бахшалиева по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, стороны обсудили состояние и перспективы отношений Баку и Минска, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси.
"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что особый акцент был сделан на вопросах подготовки Дорожной карты развития сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.
Алейник поблагодарил Бахшалиева за личный вклад в развитие белорусско-азербайджанских отношений, усилия по активизации политического диалога и расширению торгово-экономических связей, добавили в МИД Беларуси.
Р.Керимов
Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $68 млн
Таджикистан в бюджете-2024 предусмотрел около $457 млн на строительство Рогунской ГЭС
Новый мультфильм Disney провалился в прокате в дебютные выходные
Amazon в 2023г нарастит число доставленных посылок в США до 5,9 млрд с 5,2 млрд
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
«Росатом» рассчитывает на рост зарубежной выручки в этом году до $14 млрд
Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями Белого дома и Пентагона, сделанными спутником КНДР
Блинкен в рамках зарубежного турне примет участие в заседание совета Украина-НАТО и посетит Израиль
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Студент Бакинской высшей школы нефти занял первое место на международной олимпиаде
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире