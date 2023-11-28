Баку и Минск готовят дорожную карту развития сотрудничества

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник принял посла Азербайджана Ульви Бахшалиева по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, стороны обсудили состояние и перспективы отношений Баку и Минска, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что особый акцент был сделан на вопросах подготовки Дорожной карты развития сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном.

Алейник поблагодарил Бахшалиева за личный вклад в развитие белорусско-азербайджанских отношений, усилия по активизации политического диалога и расширению торгово-экономических связей, добавили в МИД Беларуси.

Р.Керимов