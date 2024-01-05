Новый посол Азербайджана в Минске обсудил с главой МИД Беларуси «дорожную карту» развития сотрудничества

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник принял в пятницу посла Азербайджана в Минске Магеррама Алиева, в ходе которой новый глава азербайджанской дипмиссии вручил копии верительных грамот.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Беларуси, собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-азербайджанских отношений, обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня.
«Особое внимание уделено организации предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, укреплению торгово-экономического взаимодействия, согласованию Дорожной карты развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой», - отмечается в информации.
Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие отношений в русле стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном.
Алейник также пожелал Алиеву успехов в дипломатической работе.
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