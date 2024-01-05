Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 72.19 -0.51 Brent 77.59 -0.66

Внешняя политика 05.01.2024 21:34

Новый посол Азербайджана в Минске обсудил с главой МИД Беларуси «дорожную карту» развития сотрудничества

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник принял в пятницу посла Азербайджана в Минске Магеррама Алиева, в ходе которой новый глава азербайджанской дипмиссии вручил копии верительных грамот.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Беларуси, собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-азербайджанских отношений, обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня.

«Особое внимание уделено организации предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, укреплению торгово-экономического взаимодействия, согласованию Дорожной карты развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой», - отмечается в информации.

Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие отношений в русле стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном.

Алейник также пожелал Алиеву успехов в дипломатической работе.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИД, ПОСОЛ


Похожие новости


Баку и Минск готовят дорожную карту развития сотрудничества Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС МИД Азербайджана выразил надежду на дальнейшее углубление азербайджано-белорусского сотрудничества Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь Глава МИД Венгрии призвал не поставлять оружие Украине, а содействовать мирным переговорам Ушел из жизни глава МИД Беларуси Макей В Латвии увидели угрозу нацбезопасности в интервью Лукашенко юным репортерам Министры иностранных дел Беларуси и Турции обсудили ситуацию в Украине Беларусь и РФ обсудили противодействие недружественным действиям третьих стран и координацию работы загранучреждений Главы МИД Беларуси и Турции обсудили ситуацию на Украине

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az