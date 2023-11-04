Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Израиль, но необходима гуманитарная пауза для уменьшения давления на Америку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль заявил своим израильским коллегам, что их согласие на гуманитарную паузу поможет США снизить уровень давления, с которым Вашингтон сталкивается из-за поддержки операции в Газе, сообщил портал Axios.
Кроме того, по словам Блинкена, гуманитарная пауза поможет Израилю выиграть больше времени для своей наземной операции, говорится в сообщении.
"Послание Блинкена, по словам одного американского и двух израильских чиновников, звучало так: "Мы не хотим вас останавливать, но помогите нам помочь вам получить больше времени", - пишет портал.
В то же время, в Вашингтоне озабочены тем, что на предстоящей в субботу встрече Блинкена с группой министров иностранных дел арабских стран в Иордании прозвучит критика американской поддержки Израиля.
"Официальные представители США заявили, что обеспокоены тем, что встреча превратится в шквал критики политики администрации Байдена в отношении войны в Газе", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что Блинкен и его советники считают, что война вызвала сдвиг в мышлении арабских правительств и "показала безотлагательность движения к созданию палестинского государства уже на следующий день после войны".
Как сообщалось, на встречу в Аммане были приглашены министры иностранных дел Иордании, Египта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также главный советник президента Палестины Махмуда Аббаса.
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