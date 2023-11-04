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Карабах 04.11.2023 11:17

С 10 ноября 2020г при взрывах мин, установленных Арменией, погибли 65 граждан Азербайджана – Гаджиев

С 10 ноября 2020 года по 3 ноября 2023 года жертвами минного террора Армении считаются 336 граждан Азербайджана, 65 из них – погибли, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что жертвами становятся в основном гражданские лица.

«Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного и кровавого взрыва мины», - написал Гаджиев в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Помощник Алиева привел статистические данные, согласно которым в результате взрывов мин за отчетный период погибли 50 гражданских лиц и 15 военных, а различные травмы и увечья получил 271 человек (107 гражданских лиц и 164 военных).

Гаджиев добавил, что с 1991 года жертвами минного террора Армении стали 3415 граждан Азербайджана, в том числе 357 детей.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, МИНЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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