Жертвами минного террора Армении с ноября 2020 года стали 308 граждан Азербайджана - Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев призвал международное сообщество осудить Армению за минирование территории Азербайджана после сообщения о гибели в ночь на вторник двух гражданских в результате взрыва мины на автодороге Физули-Шуша.

Он отметил, что с момента окончания Второй Карабахской войны 308 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной.

По мнению помощника главы государства, минированием территории Азербайджана армянская сторона «пытается посеять страх», стремится «убивать без разбора мирных жителей, препятствовать возвращению вынужденных переселенцев и восстановительным работам на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз) и доказать, что вновь построенные дороги небезопасны».

«Это должно быть осуждено международным сообществом!» - написал Гаджиев во вторник в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Р.Керимов