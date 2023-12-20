У Азербайджана больше нет никаких военных целей, мы добились того, чего заслуживали – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев отверг опасения о том, что Баку планирует силой оружия «прорубить сухопутный коридор» в Нахчыван через территорию Армении.

«Мы видим ложный алармизм и истерию (со стороны - ИФ) Армении, а также нарратив некоторых партнеров о неких других намерениях Азербайджана», - заявил Гаджиев, слова которого приводит журнал Newsweek.

Он добавил: «У Азербайджана больше нет никаких военных целей. Для нас война и конфронтация закончились. Мы добились того, чего заслуживали».

Говоря о переговорах Баку и Еревана, Гаджиев отметил, что еще остаются «вопросы, которые необходимо обсудить», в то же время заметив, что «мы гораздо ближе к миру... мы больше не видим серьезных проблемных вопросов».

Р.Керимов