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Внешняя политика 29.03.2024 17:43

Азербайджан и Армения продвигаются вперед в вопросе мирного договора, но есть страны, мешающие мирному процессу

Сегодня Армения и Азербайджан как никогда близки к миру, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Сегодня Армения и Азербайджан близки к миру как никогда. Последние шесть месяцев на армяно-азербайджанской границе - одни из самых спокойных в истории двух стран», - заявил Гаджиев в интервью китайскому Phoenix TV.

Помощник Алиева заметил, что Азербайджан стремится превратить Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества, являлся инициатором мирного процесса, выступил с предложением подписать соответствующее соглашение с Арменией и подготовил его текст, выдвинул пять принципов, составляющих основу мирного договора.

По его словам, Азербайджан и Армения «хорошо продвигаются вперед» в вопросе мирного договора, но в Баку придерживаются подхода, что мир должен быть между этими странами, «потому что этот регион принадлежит нам». «Мир ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, но в регионе Южного Кавказа, между двумя странами», - отметил Гаджиев.

В то же время, по словам помощника главы государства, такие страны как Франция с одной стороны, вооружают Армению, а с другой стороны, говорят о мире, что «не может быть полезным для мирного процесса, потому что эти страны перестают быть беспристрастными».

Гаджиев подчеркнул, что в Баку также разочарованы некоторыми заявлениями и действиями США, которые заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана,

Он добавил, что в Азербайджане ценят предложения о поддержке, но не считают, что в данном случае «есть необходимость в каком-либо посредничестве».

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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