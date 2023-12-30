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Внешняя политика 30.12.2023 10:07

В Баку расценивают как плодотворное и конструктивное взаимодействие контакты лидеров Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге - Гаджиев

В Баку расценивают как плодотворное и конструктивное взаимодействие контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна на «полях» неформальной встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона расценила (эти контакты – ИФ) их как плодотворное и конструктивное взаимодействие по продвижению мирной повестки между двумя странами», - заявил Гаджиев в интервью TRT World.

По его словам, Баку стремится к продвижению мирного процесса и не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией. «Мы не видим дальнейших серьезных препятствий для заключения мирного договора между двумя странами», - отметил Гаджиев.

При этом о возможных сроках подписания договора он не стал говорить, сославшись на то, что Баку и Ереван продолжают вести переговоры.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, АРМЕНИЯ, ПИТЕР


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