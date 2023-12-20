Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения прочного мирного договора с Арменией – Гаджиев

Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения прочного мирного договора с Арменией и считает, что вопрос делимитации границ может быть решен отдельно, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«35-летний конфликт теперь завершен. Стратегия Азербайджана сейчас заключается в том, чтобы добиться мира. (Это) требует действий с обеих сторон», - сказал Гаджиев журналистам в Лондоне во вторник.

По его словам, которые приводит Reuters, «мирный договор - это не ракетостроение. «Для Азербайджана больше нет препятствий на пути к мирной повестке дня», - добавил он.

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