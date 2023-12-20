Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения прочного мирного договора с Арменией – Гаджиев

Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения прочного мирного договора с Арменией и считает, что вопрос делимитации границ может быть решен отдельно, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«35-летний конфликт теперь завершен. Стратегия Азербайджана сейчас заключается в том, чтобы добиться мира. (Это) требует действий с обеих сторон», - сказал Гаджиев журналистам в Лондоне во вторник.
По его словам, которые приводит Reuters, «мирный договор - это не ракетостроение. «Для Азербайджана больше нет препятствий на пути к мирной повестке дня», - добавил он.
Отдел новостей
Deutsche Bahn начала процесс продажи логистического подразделения DB Schenker
Французский ритейлер Casino может продать все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро
Monsanto выплатит $857 млн семи пострадавшим от утечки ПХБ в США
Google выплатит $700 млн по иску штатов США за ограничение конкуренции на рынке приложений
Власти Малайзии с 1 января меняют правила въезда в страну
Ленкоранский госуниверситет направит 740 тыс. манатов на работы в новом учебном корпусе
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Нафтогаз: суд в Великобритании признал решение арбитража в Гааге по компенсации компании $5 млрд за крымские активы
Пашинян не исключает новые контакты с Азербайджаном по вопросу мирного договора
Еврокомиссия: ЕС готов к истечению срока контракта на транзит российского газа через Украину
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nobel Energy поддерживает образовательную инициативу по расширению возможностей молодежи с высоким потенциалом из малообеспеченных семей
Все говорят об этой кампании – кредит под 9,9% годовых!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности