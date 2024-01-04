Мирный договор между Баку и Ереваном не должен быть заложником делимитации границ - Гаджиев

Азербайджан в переговорах с Арменией по мирному договору нацелен на результат, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Место проведения для нас не имеет значения. Самое важное — результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе, мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном», - сказал Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Он, касаясь вопроса делимитации армяно-азербайджанской границы, подчеркнул, что это «технический и длительный процесс», в то время как заключение мирного договора не требует особых усилий и основано на взаимном принятии норм и принципов международного права в межгосударственных отношениях.
«На наш взгляд, мирный договор не должен быть заложником делимитации границ. Хотя переговоры по мирному соглашению и делимитации и демаркации границы идут параллельно, они ведутся в двух разных форматах. До сих пор комиссии по делимитации границы обеих стран встречались пять раз, чтобы обсудить основы процесса. Последняя встреча состоялась в ноябре (2023 года – ИФ) на азербайджано-армянской границе. В ходе этой встречи стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссии по демаркации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и активизировать встречи между комиссиями. Мы также рассматриваем это соглашение как позитивный знак, не в последнюю очередь потому, что оно было достигнуто в двустороннем формате», - подчеркнул Гаджиев.
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