В Баку не видят каких-либо препятствий для подписания мирного договора с Ереваном - Гаджиев

Для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном в настоящее время нет каких-либо препятствий, ждем шагов в этом направлении от Армении, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво, который был основан на оккупации азербайджанских территорий, был неприемлемым, тогда как нынешний основан на международном праве. Поэтому для подписания мирного соглашения не остается каких-либо препятствий», - сказал Гаджиев журналистам во вторник.

По его словам, официальный Баку неоднократно заявлял, что не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией, если власти этой страны проявят добрую волю.

Гаджиев подчеркнул, что Армении следует продвигать двусторонние переговоры с Азербайджаном, вместо попыток вовлекать третьи стороны в процессы в регионе. В частности, по его мнению, Армения должна понять, что фундамент мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне, Брюсселе или Париже.

При этом он добавил, что «мяч в настоящее время на стороне Армении».

Р.Ахмедов