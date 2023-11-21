В Баку не видят каких-либо препятствий для подписания мирного договора с Ереваном - Гаджиев

Для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном в настоящее время нет каких-либо препятствий, ждем шагов в этом направлении от Армении, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво, который был основан на оккупации азербайджанских территорий, был неприемлемым, тогда как нынешний основан на международном праве. Поэтому для подписания мирного соглашения не остается каких-либо препятствий», - сказал Гаджиев журналистам во вторник.
По его словам, официальный Баку неоднократно заявлял, что не видит никаких препятствий для подписания мирного договора с Арменией, если власти этой страны проявят добрую волю.
Гаджиев подчеркнул, что Армении следует продвигать двусторонние переговоры с Азербайджаном, вместо попыток вовлекать третьи стороны в процессы в регионе. В частности, по его мнению, Армения должна понять, что фундамент мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне, Брюсселе или Париже.
При этом он добавил, что «мяч в настоящее время на стороне Армении».
Р.Ахмедов
ТМТМ рассчитывает увеличить грузоперевозки по маршруту до 300 тыс. контейнеров ДФЭ в год
Nostrum в январе-сентябре сократила выручку в 1,7 раза, EBITDA - в 2,9 раза
bp в ближайшие дни начнет бурение первой добывающей скважины с новой платформы на АЧГ
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
В Ереване опровергли сообщения о намерении поставить Украине ракеты
Страны SPECA предлагают учредить Многоцелевой фонд ООН для реализации проектов в рамках программы
Столтенберг и Вучич обсудили возможное возобновление военных учений НАТО и Сербии
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире