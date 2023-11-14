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Внешняя политика 14.11.2023 23:45

Гаджиев: нет никаких препятствий для подписания мирного договора, но насколько Армения готова к этому - серьезный вопрос

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Ереван более двух месяцев затягивает с представлением Баку своего скорректированного варианта проекта мирного договора.

«11 сентября Азербайджан через двусторонние каналы передал армянской стороне 5-й скорректированный вариант мирного договора вместе с соответствующими пояснительными записками с ожиданием, что ответ от Армении будет представлен в ближайшее время. Однако, несмотря на публичные заявления о готовности подписать мирный договор до конца этого года, армянская сторона более двух месяцев затягивает с представлением своего варианта документа», - написал Гаджиев в соцсети «X».

Он отметил, что Баку неоднократно заявлял, что именно сейчас имеется историческая возможность для подписания мирного договора.

«Нет никаких препятствий для подписания мирного договора, особенно после восстановления суверенитета Азербайджана. Насколько Армения готова к этому - предмет серьезных вопросов», - подчеркнул он.

Гаджиев добавил, что текст мирного договора не является ядерной физикой. «В соответствии с основными принципами международного права, предложенными Азербайджаном, текст мирного соглашения может быть заключен путем интенсивных двусторонних переговоров. Мяч на стороне Армении!», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, АРМЕНИЯ, ДОГОВОР


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