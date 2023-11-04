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04.11.2023 11:54

Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank

Активный сторонник образования и карьеры,Yelo Bank и на этот раз открыл свои двери для молодежи. При поддержке банка и совместной организации общественного объединения "поддержка просвещения молодежи" состоялся форум "наша карьера". Форум, в котором приняли участие более 100 студентов, прошел в головном офисеYelo Bank. Основная цель форума-обеспечение карьерной ориентации и готовности молодежи к деловой жизни. В качестве спикеров выступили представители отдела приема на работу и подготовки кадров Yelo Bank Камала Эйнуллаева и Айгюн Магеррамова-Кязимова.Они поделились полезными нюансами для успешного прохождения собеседования и рассказали о важности создания личного бренда. А следующий тренинг спикера Орхана Махмудова на тему “Планирование карьеры” будет полезен молодым людям для определения дальнейших карьерных целей и продвижения к ним.

Yelo Bank, реализуя проекты в области корпоративной социальной ответственности, уделяет особое внимание личному развитию молодёжи и повышению её бизнес-компетенций. Банк планирует до конца года внедрить другие проекты, которые принесут ещё больше пользы нашему обществу.

Мы рады сообщить, что открыта новая вакансия в банке. Для получения подробной информации позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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