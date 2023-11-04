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04.11.2023 15:43

В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью

В октябре во всем мире отмечается месяц борьбы и информирования против рака молочной железы. Yelo Bank предпринял инициативу для повышения осведомленности о этой важной проблеме здоровья. Событие для женщин-сотрудников банка было организовано при участии Sağlam Ailə и известного врача-гинеколога.

В последние годы количество случаевтакоготипа рака растет во всем мире, включая нашу страну. Ранняя диагностика этого опасного заболевания имеет огромное значение. С этой целью врач-гинеколог Севгин Байрамзаде рассказалао раке молочной железы, его симптомах, факторах риска, важности регулярных медицинских осмотров, методах профилактики болезни. Мероприятие завершилось раздачей информационных материалов.

Отметим, что Yelo Bank объявил 2023 год "Годом здоровья" и реализует ряд проектов для улучшения благосостояния своих сотрудников. В начале года внутри банка были проведены бесплатные обследования зрения, уровня витамина D, скрытого сахара. Также при участии известных медицинских специалистов организуются здоровьесберегающие сессии и регулярные занятия йогой.


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