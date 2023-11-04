ASK отбирает аудитора финотчетности на 2023-2025гг

Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) отбирает аудитора для проведения аудита финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2023-2025 годы на основе международных стандартов аудита.

Отбор проводится методом открытого тендера. Сумма участия – 450 манатов.

В обязанности победителя тендера также входит проведение аудита ООО «Azeraluminium».

По условиям, заключения по аудиту ASK и Azeraluminium за 2023 год должны быть предоставлены до 31 мая 2024 года, за 2024г – до 31 мая 2025 года, за 2025г – до 31 мая 2026 года.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 17:00 7 декабря 2023 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится в 10:00 8 декабря.

Контактное лицо: Махир Раджабли; Телефон: (+99477) 277-11-06;

email: mahir.rajabli@ask.gov.az.

Х.Насирзаде