Зеленский опроверг давление на него для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров с целью перейти к переговорам с Россией.
«Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов», - сказал Зеленский в субботу в Киеве на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали - не будет такого», - добавил президент Украины.
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