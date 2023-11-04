Зеленский опроверг давление на него для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров с целью перейти к переговорам с Россией.

«Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов», - сказал Зеленский в субботу в Киеве на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали - не будет такого», - добавил президент Украины.