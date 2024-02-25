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Дальнее зарубежье 25.02.2024 20:20

Западные партнеры Украины боятся поражения России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что многие западные страны боятся поражения России в Украине.

"Не спрашивайте, кто именно, но они боятся", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Украина».

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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