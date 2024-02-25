Западные партнеры Украины боятся поражения России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что многие западные страны боятся поражения России в Украине. "Не спрашивайте, кто именно, но они боятся", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Украина».

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