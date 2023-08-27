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Дальнее зарубежье 27.08.2023 23:27

Некоторые партнеры Украины не готовы к войне на территории России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории Росси.

"И для них (партнеров Украины – ИФ) это болезненный вопрос, когда ты заходишь на другую территорию. Понимаете? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, это невозможно. Есть великие государства в нашем мире, очень великие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это территориальная цельность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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