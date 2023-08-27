Некоторые партнеры Украины не готовы к войне на территории России – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории Росси.

"И для них (партнеров Украины – ИФ) это болезненный вопрос, когда ты заходишь на другую территорию. Понимаете? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, это невозможно. Есть великие государства в нашем мире, очень великие государства, для которых есть только один пункт, из-за чего они не на стороне России. Это территориальная цельность государства. Если я намеренно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.