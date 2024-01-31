Зеленский объявил о возвращении из российского плена 207 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении из российского плена 207 человек. «Наши дома. 207 ребят», - написал Зеленский в телеграм-канале в среду. «Сейчас – очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов Малюк, Клименко – молодцы!» - добавил украинский президент. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели в среду обмен пленными в формате 195 на 195. Отдел новостей

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