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Регион 31.01.2024 17:23

Зеленский объявил о возвращении из российского плена 207 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении из российского плена 207 человек.

«Наши дома. 207 ребят», - написал Зеленский в телеграм-канале в среду.

«Сейчас – очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов Малюк, Клименко – молодцы!» - добавил украинский президент.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели в среду обмен пленными в формате 195 на 195.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ, ПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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