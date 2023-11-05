Казахстан готов реализовывать с КНР проекты в аграрной и транспортной сферах - премьер

Казахстан готов реализовывать совместные с Китаем проекты в продовольственной сфере и развивать транспортно-логистическое сотрудничество, заявил премьер-министр Алихан Смаилов.
"Казахстан готов к реализации конкретных проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и принятию продовольственных программ развития", - сказал он на церемонии открытия шестой Китайской международной импортной выставки в Шанхае, его слова приводит пресс-служба правительства в воскресенье.
Смаилов подчеркнул, что важным направлением сотрудничества является обеспечение продовольственной безопасности и отметил, что Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Республика стабильно экспортирует в Китай экологически чистые масличные культуры, зерно, мясо и другие продукты.
По словам главы правительства, активизация торговли в нынешних геополитических условиях требует новых и нестандартных подходов. Поэтому важно также развивать транспортно-логистическое сотрудничество.
"Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан", - обозначил Смаилов.
Он добавил, что Казахстан совместно с КНР реализует такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный коридор "Западная Европа - Западный Китай", логистический центр в порту Ляньюньган, международный центр приграничной торговли "Хоргос", совместный сухой порт в зоне "Хоргос - Восточные ворота", новый ж/д коридор "Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран" и так далее.
"Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту "Китай - Европа" мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", - отметил премьер.
Вместе с тем он добавил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиань и грузинском порту Поти. Намечено строительство 3-го ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, "сухих портов" на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.
"Приглашаем китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов - к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры", - сказал Смаилов.
Премьер заявил, что Казахстан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества с КНР и приглашает китайские компании развивать кооперацию двух стран. "Мы совместно с партнерами готовы выработать и реализовать практические механизмы укрепления экономической кооперации, способные в будущем минимизировать влияние глобальных угроз", - отметил он.
По данным Смаилова, за 10 лет общий объем товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", достиг $19,5 трлн, а совокупный объем инвестиций - $380 млрд.
"Стремительно растут и объемы торговли Центральноазиатского региона с Китаем. По итогам прошлого года этот показатель составил $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан. Полагаем, что имеются все необходимые условия для сохранения этой динамики и доведения товарооборота до $100 млрд уже к 2030 году", - сказал он.
Смаилов также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в более широком использовании взаимных электронных площадок и совместном продвижении продукции на всем Евразийском пространстве.
"У нас уже имеются успешные кейсы в данном направлении. Мы тесно сотрудничаем с Alibaba Group. В мае этого года запущен национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. Для оптимизации логистики на взаимовыгодной основе мы готовы продвигать строительство бондовых складов в Республике Казахстан", - отметил он.
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