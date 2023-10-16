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СНГ 16.10.2023 11:15

Президент Казахстана примет участие в форуме «Один пояс, один путь»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-18 октября посетит с официальным визитом Китай, сообщила пресс-служба главы государства.

"В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также у президента Казахстана запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КНР, ВИЗИТ


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