Власти Азербайджана в 2024г направят 2,2 млрд манат на финансирование 230 инвестпроектов

Правительство Азербайджана в 2024 году выделит из госбюджета 2 млрд 239,5 млн манатов на реализацию 230 инвестиционных проектов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» общая стоимость этих проектов оценивается в 23 млрд 594,1 млн манатов.
В 2024 году 2 млрд 84,1 млн манатов будет выделено для продолжения реализации 201 проекта, еще 155,4 млн манатов – на 29 новых проекта.
«В 2024 году планируется завершение 110 проектов стоимостью 1 млрд 854 млн манатов. Для их завершения в 2024 году будет выделено 484,8 млн манатов», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» данные Счетной палаты по проекту госбюджета на следующий год.
В целом, в 2024 году на реализацию 109 инфраструктурных проектов планируется выделить 1 млрд 783,5 млн манатов, 98 социальных проектов – 348,1 млн манатов, 15 проектов в сфере обороны и правоохранительных органов – 38,5 млн манатов, остальное – на прочие проекты.
Кроме этого, на реализацию проектов в 2024 году планируется привлечь иностранные кредиты на общую сумму 243,4 млн манатов.
Р.Ахмедов
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