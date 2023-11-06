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Финансы 06.11.2023 13:07

Власти Азербайджана в 2024г направят 2,2 млрд манат на финансирование 230 инвестпроектов

Правительство Азербайджана в 2024 году выделит из госбюджета 2 млрд 239,5 млн манатов на реализацию 230 инвестиционных проектов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» общая стоимость этих проектов оценивается в 23 млрд 594,1 млн манатов.

В 2024 году 2 млрд 84,1 млн манатов будет выделено для продолжения реализации 201 проекта, еще 155,4 млн манатов – на 29 новых проекта.

«В 2024 году планируется завершение 110 проектов стоимостью 1 млрд 854 млн манатов. Для их завершения в 2024 году будет выделено 484,8 млн манатов», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» данные Счетной палаты по проекту госбюджета на следующий год.

В целом, в 2024 году на реализацию 109 инфраструктурных проектов планируется выделить 1 млрд 783,5 млн манатов, 98 социальных проектов – 348,1 млн манатов, 15 проектов в сфере обороны и правоохранительных органов – 38,5 млн манатов, остальное – на прочие проекты.

Кроме этого, на реализацию проектов в 2024 году планируется привлечь иностранные кредиты на общую сумму 243,4 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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