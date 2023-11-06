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Дальнее зарубежье 06.11.2023 13:39

США предостерегли Иран и «Хезболлу» от нападения на Израиль

Вашингтон направил Ирану и движению "Хезболла" предупреждение, что США будут готовы дать военный ответ в случае их атаки на Израиль, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Официальные лица заявили: администрация президента США Джо Байдена направила через региональных партнеров сигналы Ирану и "Хезболле", что США будут готовы к военным акциям против них, если они совершат атаки на Израиль" - информирует издание.

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару, где он будет обсуждать с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию в секторе Газа. До этого Блинкен побывал в Израиле, Иордании, Ираке, накануне встретился с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. NYT поясняет, что цели ближневосточного турне госсекретаря - ограничить последствия боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС, а также удержать Иран и "Хезболлу" от вступления в конфликт.

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Тэги: США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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