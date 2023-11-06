Ереван согласился на переговоры с Баку по аспектам строительства металлургического завода на границе - МИД Азербайджана

Армения согласилась провести переговоры с Баку по вопросам строительства металлургического завода вблизи поселка Ерасх (Араздейен, на границе с Нахчыванской Автономной Республикой) и вынуждена была признать обоснованность претензий Азербайджана, говорится в информации МИД Азербайджана.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в сентябре 2023 года министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев направил письмо армянскому коллеге с требованием немедленно прекратить строительство завода, которое могло иметь трансграничные последствия, выполнить свои обязательства по Конвенцией Эспо и предоставить необходимую информацию для начала консультаций по определению вредных трансграничных последствий проекта. Соответствующее уведомление по этому поводу также было направлено Азербайджаном и исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН.

«В ответном письме армянской стороны отмечалось, что ею обязательства по Конвенции не были нарушены, деятельность завода не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду Азербайджана, и Ереван отказал в требовании Баку провести консультации, подать документы и остановить строительство», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что 13 октября 2023 года исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН направил ответное письмо азербайджанской стороне. В письме подтверждено, что у Армения действительно имеются обязательства по проведению обсуждений и представлению экологических и проектных документов.

«31 октября 2023 года в результате обращения Азербайджана к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и продолжающегося правового и дипломатического давления на Ереван, министр экономики Армении сделал заявление для прессы о переносе строительства завод на новое место (далеко от границы). В то же время министр окружающей среды Армении направил обращение исполнительному секретарю и заявил о своей готовности к переговорам с Азербайджаном», - говорится в информации.

Н.Аббасова