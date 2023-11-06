Группировка ХАМАС в понедельник объявила о запуске ею с территории Ливана 16 ракет по Хайфе, Нагарии и другим городам Израиля, сообщает The Times of Israel.

Вместе с тем о пусках ракет заявили и в ливанском шиитском движении "Хезболла". Всего, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за час по направлению к Израилю стартовали более 30 ракет.

В свою очередь ЦАХАЛ активировала систему ПРО "Железный купол" и открыла огонь из артиллерии по местам запуска ракет.

По данным издания, несколько дальнобойных ракет упали в море, жители слышали взрывы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате ее в анклаве погибли более 10 тыс. человек. Вместе с тем ЦАХАЛ и "Хезболла" ведут обмен ударами на границе Израиля и Ливана.