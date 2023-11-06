Председатель ЕК обозначила дипломатические цели ЕС на Ближнем Востоке

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что, в конце концов, израильтянам и палестинцам придется договориться о пути вперед, и ЕС должен внести свой дипломатический вклад, чтобы помочь им найти общий язык.

"Прежде всего, Газа не может быть убежищем для террористов. Мы знаем, что произошло после предыдущих войн в Газе. ХАМАС немедленно начал восстанавливать свой арсенал и готовиться к следующему конфликту. Такого больше быть не может. Обсуждаются различные идеи того, как это можно обеспечить, включая международные миротворческие силы под мандатом ООН", - заявила председатель ЕК, выступая в понедельник в Брюсселе на конференции послов ЕС.

Во-вторых, по ее словам, "террористическая организация ХАМАС не может контролировать сектор Газа или управлять им". "Должны быть только одна палестинская администрация и одно палестинское государство", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В-третьих, отметила она, "не может быть долгосрочного присутствия израильских сил безопасности в секторе Газа". "Газа, - заявила глава ЕК, - является неотъемлемой частью любого будущего палестинского государства".

В-четвертых, она указала на недопустимость "насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа". По ее мнению, это еще больше усилит региональную нестабильность.

"И, наконец, никакой длительной блокады Газы. Эта политика не сработала. ХАМАС продолжал наращивать свой арсенал, в то время как экономика Газы рухнула, так что это прямо противоположно тому, чего мы хотим. 70% молодых людей в Газе не имеют работы. И это может привести только к большей радикализации, мы все это знаем здесь, в этом зале. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным, в том числе и с экономической точки зрения. И Европа готова работать со всеми людьми и странами в этом регионе, чтобы это произошло", - резюмировала фон дер Ляйен.