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Дальнее зарубежье 03.02.2024 19:00

Боррель опасается эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Все стороны должны предпринять усилия, чтобы избежать эскалации напряженности в ближневосточном регионе после американских ударов по территории Ирака и Сирии, заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Всем следует постараться избежать развития событий, при котором ситуация станет взрывоопасной", - сказал он журналистам перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, комментируя удары США.

Боррель отметил, что конфликты, происходящие сейчас на Ближнем Востоке, "могут спровоцировать эффект домино", и потому, по его мнению, "важно, чтобы все постарались избегать эскалации".

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.

Это - не единственный очаг напряженности на Ближнем Востоке. Так, йеменские мятежники-хуситы уже несколько месяцев проводят обстрелы судов и кораблей в Красном море. Коалиция во главе США, в свою очередь, наносит удары по хуситам.

Израиль со своей стороны продолжает стартовавшую в октябре 2023 года военную операцию против палестинских группировок в секторе Газа.

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Тэги: ЕС, БЛИЖВОСТОК, ОПАСЕНИЯ


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