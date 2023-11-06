Выборы в Украине не ко времени - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине "не ко времени".

"Я считаю, что сейчас выборы (президентские в 2024г - ИФ) не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины", - сказал Зеленский в видеообращении в понедельник.

По словам Зеленского, "все мы понимаем, что сейчас в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так, легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов. Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на объективно заданные задачи, которые есть перед нашим государством сейчас".