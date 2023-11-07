США намерены передать Израилю высокоточные авиабомбы на сумму $320 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Израилю высокоточные авиационные бомбы Spice на сумму $320 млн, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении издания переписку.

"Администрация 31 октября направила официальное уведомление лидерам Конгресса о планируемой передаче (Израилю - ИФ) планирующих бомб семейства Spice - высокоточного оружия, используемого военной авиацией", - сообщает издание.

Газета обращает внимание, что о планах стало известно на фоне того, что "президент Байден и высокопоставленные чиновники оказывают давление на Израиль, чтобы тот делал больше для защиты гражданского населения в ходе своей военной кампании в секторе Газа".

В свою очередь, израильская газета "Гаарец" уточняет, что "такое же оружие передавалось в 2020 году на сумму в $402 млн".