ЕК, вероятно, скоро порекомендует начать переговоры о возможном присоединении Украины к ЕС

Еврокомиссия (ЕК) может позднее во вторник прийти к согласию по вопросу начала переговоров о возможном членстве Украины в ЕС, но с рядом условий для Киева, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники и документы союза.
"Еврокомиссия, вероятно, порекомендует странам ЕС приступить к официальным переговорам - с момента завершения реформ и создания законодательства о меньшинствах, о борьбе с коррупцией, "деолигархизацией" и лоббированием", - информирует агентство.
По словам собеседников Bloomberg, ожидается, что результаты обсуждений в ЕК "будут положительными для Киева".
ЕК планирует опубликовать заключение 8 ноября. Его должны будут одобрить страны-члены ЕС на саммите лидеров в декабре.
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