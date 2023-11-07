«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага

«Nar» поздравляет наш народ с Днём Победы и Днём Флага, самыми славными страницами нашей истории. В связи с этим «Nar» издал книгу под названием «Флаг Республики», в которой рассказывается об истории нашего флага, являющегося трехцветным символом Дня Победы. Книга, выпущенная по случаю Дня Флага, рассказывает об истории Азербайджана, начиная с периода Первой Республики до момента, когда наша победоносная армия водрузила наш триколор в Карабахе.

Автором книги является известный исследователь-писатель Дилгам Ахмед. В издании представлены важные фотографии и документы, касающиеся нашего флага, который олицетворяет нашу национальную идентичность, в период Первой Республики и годы эмиграции, а также современную эпоху.

Учитывая интерес к книге, на страницах «Nar» в социальных сетях проводится конкурс. «Nar» подарит книгу «Флаг Республики» интернет-пользователям, ответившим на вопросы по случаю 105-летия нашего флага.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.