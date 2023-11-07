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Дальнее зарубежье 07.11.2023 19:45

Внешнеторговый дефицит США в сентябре вырос на 4,8% и превысил прогноз

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Экспорт в сентябре увеличился на 2,2% - до $261,1 млрд, что является максимальным объемом с августа 2022 года. В том числе выросли поставки за рубеж нефти и нефтепродуктов, соевых бобов и кукурузы.

Импорт повысился на 2,7% и достиг $322,7 млрд - самого высокого уровня за последние семь месяцев. Это было обусловлено ростом закупок мобильных телефонов, легковых автомобилей, компьютерных аксессуары, гражданских самолетов.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце увеличился на $1,7 млрд - до $86,3 млрд, в то время как профицит в сфере услуг уменьшился на $1,2 млрд и составил $24,8 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем составил $24,1 млрд, с Европейским союзом - $16,8 млрд, Японией - $6,9 млрд, Индией - $3,9 млрд.

В январе-сентябре общий размер внешнеторгового дефицита США упал на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 1%, в то время как импорт снизился на 4,2%.

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Тэги: США, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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