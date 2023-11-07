Власти Украины могут продлить запрет на экспорт газа украинской добычи на 2024г

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал продление на 2024 год запрета на экспорт природного газа украинского происхождения, действие которого истекает в конце 2023 года.

Соответствующее поручение кабинету министров закреплено в указе президента от 7 ноября, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года". Документ обнародован на сайте президента.

Кабинету министров необходимо в шестимесячный срок принять меры по нормативно-правовому урегулированию вопроса установления в 2024 году нулевого объема квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, говорится в указе.

Кабинет министров Украины в 2022 году утвердил на весь год нулевую квоту на экспорт природного газа украинского происхождения. Позднее нулевая квота была распространена и на 2023 год.